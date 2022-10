Kadri Tali avab väikeses rannakülas asuva romantilise kodu uksed

Kadri ja ta kaksikõde Anu on ennast tagantjärele pidanud pikalt eluvõõraks jäänud lasteks. Ema Anne, erialalt matemaatik, nüüdseks emeriitprofessor, tavatses öelda, et tema suguvõsasse need tüdrukud küll ei ole. Ema suguvõsa moodustasid Lareteid ja kuuendat põlve Kölerid. Pisikestel Tali-tüdrukutel polnud aga ei lugemis- ega kunstihuvi, matemaatikast rääkimata. Ainus, mida nad tahtsid, oli laulda.