KASULIKUD NIPID | Mida teha kõrvitsaga?

Kui on juba kuulda vihjeid öökülmade kohta, tähendab see, et kõrvitsad tuleb esmajärjekorras tuppa tuua. Talikõrvitsad säilivad suurema vaevata kaua ja edukalt, kuid nii nagu kõik köögi- ja puuviljad, tuleb nemadki õigel ajal hoiule panna.

Kõrvitsad korjatakse, kui nad on täisküpsed. Küpsemisest annab märku koor. Milline see peab välja nägema, selgub artiklist.

Peale klassikalise kaneelihõngulise äädikamarinaadis salati sobib kõrvits ka hoidistesse ja moosidesse ning vaevumärgatavaks lisandiks igapäevastele toitudele...

Jagame ka kaks autori lemmikretsepti: ülimaitsev kõrvitsasalati hoidis ja sügavkülmutamiseks sobiv ahjukõrvitsa püree.