Kõrvitsa korjamiseks ja säilitamiseks on omad nipid

Kõrvits on väga kasulik.

Kui on juba kuulda vihjeid öökülmade kohta, tähendab see, et kõrvitsad tuleb esmajärjekorras tuppa tuua. Talikõrvitsad säilivad suurema vaevata kaua ja edukalt, kuid nii nagu kõik köögi- ja puuviljad, tuleb nemadki õigel ajal hoiule panna.