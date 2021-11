Valmista ise väikese jalajäljega küünlad

Käes on igasügisene küünlavalamise aeg. Küünlaid võib ju valmistada ka kevadel ja suvel, kuid sügisesse sobib see toiming kohe eriti hästi. Õues on hämar ja vihmane, tuul lõõtsub. Samal ajal sulab pliidil potis küünlavaha ja tuba täidavad imelised aroomid. Need on maagilised hetked. Meie esiemad valmistasid küünlaid väärtuslikust lambarasvast ja neid kasutati ainult erilistel puhkudel. Tänapäeval on küünalde valmistamiseks saada palju eri materjale ja vahendeid. Nendes orienteerumine võib segadust tekitada.