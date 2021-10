TÄHISTAME RAHVUSVAHELIST KÕRVITSAPÄEVA | Ebavajalikud, aga samas põnevad faktid kõrvitsa kohta

Ameerikas on tavaks teha kõrvitsapirukat. See tava on väga vana, kõrvitsapiruka küpsetamise õpetus leidus juba 1653. aastal ilmunud kokaraamatus. Suurim pirukas, mis kõrvitsatest on kunagi tehtud, oli kuue meetri pikkune ja kaalus 1678 kg. See pirukas küpsetati 2010. aasta septembris Ohio osariigis New Bremeni kõrvitsafestivalil.