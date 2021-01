2020 MAAKODU AJAKIRJAS | Rebane vallutas veebi, teetigu oli aednike suurim probleem

Aasta loetuimad Maakodu veebiuudised



Kui ajakirja puhul saame iga kuu oma lugejatelt koos õigete ristsõnavastustega ka tagasisidet huvitavamate lugude kohta, siis Maakodu veebis näitab inimeste huvi ja eelistusi statistika ehk kui palju on üht või teist uudist loetud. Otsisime välja tänavuse aasta loetuimad veebilood, mis inimestele kõige rohkem korda läksid.

Aasta video



Aasta vaadatuim video Maakodu ühismeedialehel oli rebasest, kes tunneb end ühes Viimsi aias üsna koduselt. Rebase toimetamised võttis vi­­deosse Maakodu aiatoimetaja Marju Reitsak, seda vaadati rekordilised 117 300 korda ja see meeldis 1600 inimesele.

Maakodu Facebooki lehel on 14 000 jälgijat!

Aasta foto



Maakodu fotograaf Tiit Koha teeb oma tööd äärmiselt põhjalikult ega jäta enne jonni, kui on sobiva hetke tabanud. Tõsi, see nõuab modellilt üksjagu kannatust, aga kes ei tahaks siis fotol hea välja näha! Aasta fotoks valis toimetus Tiidu tabamuse Andrus ja Ülle Vaarikust, kes tuult trotsides pesunööride juures askeldavad. Tiit ei mäletanud enam, kas Andrus ja Ülle panid pesu nöörile või üritasid seda sealt ära korjata. Igatahes on hetkes huumorit ja emotsiooni, dünaamikat ja tuule jõudu ning igaühel, sealhulgas koer Eeval, näib olevat pesupäeval oma oluline roll.





Aasta kahjur