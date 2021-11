Kuidas hoiustada plastist, savist ja keraamilisi lillepotte?

Potipõllumajandus on Eestis aina suuremat hoogu võtmas. Ilmselt võib ka praegu paljudest kodudest leida erinevaid lillepotte, mis ootavad hooldamist või uut kasutust. Ärge enam oodake, sest praegu on just õige aeg need ära puhastada ja kevadet ootama panna.

Maakodu 8