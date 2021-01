MAJAEHITUSE BLOGI | Maja saab valguse ja ilu

Möödunud aasta lõpus saime majas suuremad sisetööd tehtud – need olid vahelagede ja siseseinte ehitus ning paljud kipsi- ja elektritööd. Jaanuari keskpaigas tuli teade, et meie aknad saavad kuu lõpuks valmis ja saame kokku leppida ka varasema paigalduseaja. Rõõm oli suur, sest maja saab nüüd enne kardetud lume tulekut tuule- ja veekindlaks.

Esialgse projekti järgi oli arhitekt meie majale projekteerinud pruunikad kolmekordse paketiga puitaknad. Nii kui majaseinad püsti said, saime täpsemad aknamõõdud (esialgse Fibo-plokkidest maja asemele tuli termoplokk­maja) ning hakkasime aknatootjaid otsima ja neile hinnapäringuid saatma. Selgus, et Eestis on üpris palju aknatootjaid, kuid pidi jälgima, et nad toodaksid puitaknaid.