Jõuluõlu pane juba nüüd hakkama, et see õigel ajal valmis saaks

Ise tehtud pühaderoad on viimasel ajal vägagi au sisse tõusnud. Ega koduõlugi sellest kuidagi erine. Kodune õlletegu on üha populaarsem, eriti arvestades, kui lihtsaks on see tehtud. Sel on seos ka käsitööõllede buumiga, sest paljud õllepruulijad on alustanud tegevust just koduseinte vahel. Aasta-aastalt on koduõlle tegemine üha laiemalt levinud ja enne jõule valmistatakse seda kindlasti eriti usinasti.