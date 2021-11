Mitu sajandit tagasi asutasid kolm meest Treimani küla. Silver Sepp on neist ühe järeltulija. Lepa-Ansi talu oli üks kolmest talust ja selles on Silver koos vend Meelisega üles kasvanud. Tänavused jõulud on vendade jaoks juba teised ilma emata, aga pühad ei jää kodutalus Treimanis pidamata.