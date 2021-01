Margus otsustas vanaema kodu korda teha, olgugi et maja oli omadega täiesti läbi. Üle 330aastane talukoht sai uue hingamise ja olemise. Peale vana talukoha on suur väärtus ka ürgne maastik ja sauna taga vulisev oja.Kuna tööpõld oli suur, otsustati appi võtta head töömehed.Töid alustati majavoodri eemaldamisest. Nelja päevaga oli see maas ja ligi 150 aasta vanused palgid väljas. Kahjuks selgus, et alumine palgirida oli täiesti läbi. Nagu vanal ajal kombeks, oli vundament ehitatud sellest, mis võtta oli, ehk põllukividest.