KOGEMUS: Kasvatasime tšillit ja saime suure saagi

Päris ummisjalu ei soovinud me tšillikasvatuse maailma tormata, seega otsisime igasugust teavet peamiselt internetist. Kokkuvõtvalt saab ikkagi öelda, et kõik tuleb endal ära proovida, sest nii mõnigi näpunäide ei pruugi paika pidada, kuna tundub, et eri sorti tšillide “soovid” on erinevad.

Üldjoontes tundub, et mida kangema tšilliga tegu, seda nõudlikum ta keskkonna ja tingimuste suhtes on.

Panen siia tingimused, mida tšillid (eelkõige kangemad) meie kogemuse põhjal siinses kliimas tahavad.