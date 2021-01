HOIA LOODUST JA RAHA | Praktilised näpunäited, kuidas liikuda uuel aastal samm-sammult säästlikuma eluviisi poole

Tekib küsimus: mida mina saan üksinda ära teha? Suures plaanis ei muuda minu harjumuste ümberkujundamine ju mitte midagi. Nii mõeldes eksime rängalt: iga väiksemgi järjepidev tegu aitab jalajälge vähendada, maailma pisut paremaks ja prügivabamaks muuta. Jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas valmistada vanast särgist kott, kuhu panna poes köögiviljad, kuidas kasutada vähem kilet - igaüks peaks seda teadma!

Eesti kodudes on toidukadu tekkinud toidujäätmetest üle kolmandiku, rahaliselt on see 120–200 eurot aastas. Toidukao all peetakse silmas toiduaineid, mis on ära visatud, sest need on jäänud õigel ajal tarvitamata. Jagame nippe ja ka maitsva keeksiretsepti, kus saab ära kasutada üleküpsenud banaanid.