Teinekord võib rõõm jääda üürikeseks, sest talvistest õitsejatest oskavad lugu pidada ka kahjurid. Pisikesed vatitupsud, kilbialused, mustad lendavad objektid, peaaegu nähtamatud tegelased, kes taimi võrgutavad, on justkui mõne multifilmi tegelased. Kuid sellega animatsioon lõpeb. Tegemist pole väljamõeldud olenditega, see on hoopiski raske argipäev taimele ja paras peavalu lillekasvatajale. Kes ekstreemsusi ei pelga, see sukeldub siin meiega toalillekahjurite põnevasse maailma.