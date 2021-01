Printsessipuu on elanud oma elu teadmata, kui erakordne on tema rahvusvahelise nime lugu. Hiina kultuuris oli printsessipuul igati väärikas koht: tema puit oli hinnatud mööblimaterjal ja ta aitas ravida paljusid haigusi. Uuringud näitavad, et selle puu eri osadest saab abi kümnete hädade vastu. Esimest korda kirjeldati printsessipuud 2600 aastat tagasi, kui selle puidust valmistati surnud keisrile kirst. Folklooris oli puu paaris Hiina fööniksi Fenghuangiga, kes külastas maad hea keisri valitsusajal, lendas lõunast põhja poole ja puhkas ainult printsessipuu okstel. Hiinlastel on kohati tänini kombeks istutada maja lähedale printsessipuu, et fööniksit (loe: õnne) ligi meelitada.