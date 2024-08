Kolm ilutaime, millest on saanud invasiivne nuhtlus. Juhised, kuidas neist lahti saada

Olen tihtilugu hämmeldunud, kui suure entusiasmiga reklaamitakse meil kõikvõimalikke hästi kasvavaid taimi, mida inimesed rõõmuga oma aeda istutavad. Tõsi, alati ei tekita see mingit muret ja taim jääb sinna, kuhu ta pannakse. Kuid maailmast on teada ka palju kurbi näiteid ja Eestiski on hulk sisse toodud taimi hakanud looduse tasakaalu hävitama.