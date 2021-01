RETSEPTID | Talviselt toekad toidud

Ingveriga maitsestatud kanahakklihapallid on serveeritud rikkalikus kookoskastmes, lisandiks bok choy ehk hiina lehtnaeris ehk paksoi. Paksoil on krõmpsud varred ja spinatitaolised mahedad lehed.

Nuudliroog suvikõrvitsaga on maitsev lihavaba roog, millesse saab panna eri köögivilju – ärge kartke eksperimenteerida teiste köögiviljadega, mida teil leidub. Kes soovib toekamat rooga, võib lisada kanatükke, samuti saab mängida vürtsidega.

Pastaroog tomatikastme ja stracciatella’ga on kiiresti valmiv roog, mille võib soovi korral valmistada lihata – jätke lihtsalt peekon panemata.

Lisaks kaeraküpsised ja toorjuustukattega brownie.