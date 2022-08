Kasulikud nutirakendused, mis on abiks nii algajale kui kogenud aednikule

Selle asemel et aias kasvavast tundmatust taimest pilt internetti panna ja küsida, mis taimega on tegu, võiks esmalt ise püüda teda tuvastada. Kui kodus pole mahukaid entsüklopeediaid ja doktor Google ka ei aita, tasub appi võtta nutitelefon. Nimelt saab telefonis alla laadida rakendusi ehk äppe, mis võimaldavad määrata taimi, loomi, linde ja seeni või aitavad planeerida aeda ja sobitada kokku taimi. See maailm väärib avastamist!