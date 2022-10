Seeni ei pea vaid metsast otsima, neid saab kasvatada koduaias ja isegi korteris!

Austerservikud on austrikarbikujulise viljakehaga seened, sealt tuleb ka nende nimi. Nad kinnituvad huvitaval moel serviti puutüve külge. Austerservikute kasvatamine Euroopas sai alguse Saksamaal, kus seentega läbi kasvanud, pehmenenud ning vitamiinidega rikastatud põhku kasutati söödalisandina. Selgus, et põhupallidel kasvavad seened on väga maitsvad ka inimtoiduna.