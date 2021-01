Kodu

Maine Coon – maailma kõige sõbralikum hiiglane

Kui mõni asi tundub liiga hea, et olla tõsi, siis Maine Cooni puhul on see siiski nii – uhke ja metsiku ilvese väljanägemisega suure kaslase nahas elab ilmselt maailma kõige malbem kiisu.