GALERII | Koroonaehitis 2020 võitjad on selgunud

Enni kirjutas: “Tulge peitu koroona eest! Siia mahubki teid just kaks ja koroonat siin pole. Meie uhiuutes Glämpingumajades olete kaitstud ja piirangud teid ei ahista: olete vaid sina, sinu kaaslane ja telkmaja keset ehedat loodust. Kargeid hommikuid naudite kuuma kohviga glämpingu terrassil, õhtuid sooja glämpingu mugavas voodis. Ilmselt ei tahagi te siit lahkuda. Muidugi, te võite ju siia mõneks ajaks sisse seada ka oma kodukontori. Kõik vajalik on olemas ja rahulikumat paika segamatuks tööks te nagunii ei leia.”

Kadri Tramm: See vaiadele ehitatud majake sulandub imehästi Muhu puude vahele ja jääb oma tagasihoidlikkusega peaaegu märkamatuks. Naturaalsus ja looduslikud ehitusmaterjalid on ainuõige valik ja merevaade teeb selle metsamaja täiesti eriliseks.

Eva Luigas: Maja arhitektuur on lihtne, aga efektne, sobib keskkonda ja on boonusena ka tänapäevane. Parim näide sellest, kuidas vähem ongi rohkem.

Tiia kirjutas: Merevaatega metsamaja postidel võimaldab suvel alumise korruse terrassi kasutada elutoa või väliköögina. Siseruumis on avar magamistuba – 15 ruutmeetrit. Maja on soojustatud ja selle juurde kuuluvad ka biokäimla ja õuedušš päikesesooja veega.

Toimetuse kommentaarid

Eva: Glämpimine on mujal maailmas üsnagi levinud veidi “glämmim” ehk peenem telkimisviis. Näeb äge välja, laseb fantaasial lennata ja ööbida on sellises kohas tõesti sada korda mugavam kui matkatelgis (kus on muidugi ka tore).

Kadri: Geniaalne idee, kuidas olukorraga kohaneda ning pakkuda klientidele privaatsust ja romantikat metsikus looduses.

Marju: Olen juba ammu vaadanud Eesti glämpinguvõimalusi. Tore on näha, et see mujal levinud trend ka meile on jõudnud. Jälle tekkis tunne, et seal ma puhkaksin küll!





Laevakujuline lemmikloomamaja, Margus Teska

Margus kirjutas: Nägin Instagramis konkursi reklaami ja mõtlesin, et see on küll nagu rusikas silmaauku. Kui kevadel koroona Eestisse saabus, ei teadnud me keegi, kui kauaks ta plaanib end siin sisse seada.