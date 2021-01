Kadri Tramm: nüüd saab minna ainult paremaks

Palju õnne, Teile on auhinnaks rikkalik Maakodu kinkekott.

Sel aastal kaunistame oma aia jõuludeks pigem tagasihoidlikult. Aasta on selline eriline, meenutab omaaegset katkuaega, pole põhjust eriti rõõmustada ega barokselt volüümitseda. On pigem selline silma­vaatamise aeg. Nagu vana-vanasti, kui pidusöök algas söögialusega ja tähtsaima söögikorra võis jagada kolmeks. Söömiseks, rääkimiseks, mõtlemiseks ja mõtisklemiseks ja lõpuks vaikimiseks. Selliseks koos­istumiseks võeti aega.

Ka aia kaunistamisel leidsime kaasaga, et on käes silmavaatamise aeg, kus vähem on rohkem. Käisime koos värskel raiesmikul aia kaunistamiseks metsamaterjali toomas. Natuke pohlavarsi, raiumisest metsa alla maha jäetud kuuse- ja männioksi ja kõige otsa pisut leedtulesid, mis ei vaheta värvi ega põleta silmi, aga on pimeduses mahedaks valguseks, leebeks kutsujaks ja lepitajaks. Ka kass kiitis meie valiku omal sfinksilikul moel heaks. Istus paigal ja jälgis ja pilutas silmi. Kui kõik sai aias valmis, tõmbas kiisu keelega korra-kaks pikalt üle kasuka ja läks hääletult omi tähtsaid asju tegema. Ei pahandanud meiega. Kiitis me tehtu vaikimisi heaks.

Nüüd, kus väike lumekirme võttis ka nõuks aia katta, on kõik minima­listlikult heldimapanev. On üks hetk lausa kahju, et olen nuputelefoni kasutaja ja õrnlumistest roheskulptuuridest pildi tegemine peab mõnd nutiseadmega külla eksinut ootama jääma.

Aga meil on aega. On hea tunne ehitud aias olla. Selline äratundmise moodi tunne on meil kahel, et oleme oma kodus ja aias kui väljavalitud. Et me kõik sureme, siis vähesed saavad öelda, et on elanud. Tunne on selline, et me oleme elanud ja elu jätkub, et meil on aega. Ja meil on elule veel nii palju anda.

Peep Veermets