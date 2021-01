3 soovitust toidu raiskamise vähendamiseks

Selleks et osa hoole ja armastusega valmistatud toidust lõpuks hoopis prügikasti ei jõuaks, tuleb esiteks arukamalt planeerida.

Ostukorvi koostamine nii pühade ajal kui ka nädala lõikes peaks algama menüü planeerimisest ja toiduainete nimekirja koostamisest. Toidukoguseid arvestades tuleks silmas pidada kogu menüüd – kui näiteks peolaud on tavalisest õhtusöögist märksa rikkalikuma valikuga, kulub iga toiduainet vähem.

Toidu pikemaks säilitamiseks on oluline valida ka sobivad pakendid.

Oleme harjunud jälgima toiduainete pakendeil kuupäevamärgiseid, kuid hinnata tuleks ka toidu omadusi.

Ostes toitu suurema varuga, tasub juba ette mõelda, kui suur osa sellest lähipäevil ära tarbitakse.