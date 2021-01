Kuidas vältida kutsika ostmisel vastu pükse saamist?

Sageli püüavad ebaausad müüjad varjata kutsikaga seotud infot. Ohumärgiks on näiteks see, kui müügikuulutuses soovitakse transpordi- või kindlustuskulud saada ettemaksuna, mis võib viidata võimalikule petuskeemile. Kahtlusi peaks tekitama seegi, kui müüja põikleb küsimustest kõrvale ega esita vajalikke dokumente. Samuti olukord, kus potentsiaalse ostjaga soovitakse tehing sooritada neutraalsel pinnal, koerte kasvukeskkonda nägemata.

Tihti pakutakse müügiks kutsikaid, kelle hind tundub turu keskmisega võrreldes tunduvalt odavam, kuid muus osas on loom igapidi meelepärane. Kas odavam hind võib olla ohumärk?