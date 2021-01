Ajast aega on saun olnud koht, kus end puhtaks küürida ning ihu ja hing pühapäevaseks hingamispäevaks ja kirikuskäiguks valmis seada.

Kui vanal ajal pesti end kasekoorest pesulapiga ja kodus keedetud searasvaseebiga ning vihuti hea toeka kasevihaga, siis tänapäeval on saunamõnude arsenal tublisti laienenud.

. Teadlased on välja selgitanud, et saunaskäimisel väheneb maomahla happesus, paraneb organismi võime omastada toidu valkained. Saun tagab ...