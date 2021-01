Uskuge või mitte: just see on kõige levinum probleem toalillede hoolduses!

Nii uskumatu kui see ka pole, siis ülekastmine on märksa levinum probleem kui alakastmine. Põhjus, miks ülekastmine taimi niivõrd tugevalt mõjutab, on taime juurtes. Kui need on pidevalt liiga märjas keskkonnas, ei saa potilill korralikult hingata.

Selline olukord kipub juhtuma ülehoolitsemise tõttu või siis, kui poti põhjas puudub auk või on üleliigse vee äravool mingil põhjusel takistatud. Selleks et täpselt teada saada, kas taim vajab vett või mitte, katsuge alati enne kastmist mullapinda. Kui see on niiske, ei ole kasta tarvis.