Kui telefon pidevalt maha ununeb, on aeg kampsunile taskud peale panna

Pildil oleval kampsunil on taskud enne valmis kootud ning seejärel kudumile peale õmmeldud. Romantilise ilme annab taskule lipsuke. Nii saab ka tuhmides värvides ese rõõmsama ilme.

Tasku võib kududa pisikese või pisut suurema sõltuvalt kampsuni mudelist ja kandja soovidest. Väikesele kampsunile ei maksa ülisuuri taskuid siiski kavandada. Samuti ei kanna peenikesest lõngast valmistatud kampsun suuri taskuid välja.

Kes soovib pisut eksperimenteerida, võib tasku kududa põhikoest erineva. Näiteks kui kudum on parempidises koes, võib tasku olla hoopiski pahempidiselt kootud.

Samas võib ka kootud esemele taskud hoopis heegeldades valmis meisterdada. Pildil olevat kampsunit kaunistav lips on tehtud pisut laiem ning see on keskelt lõngaga kokku tõmmatud. Esmalt õmmelge kudumile tasku ning seejärel ka lipsuke tasku kohale.