Pitsist hoidik hoiab kõrvarõngad ja kenasti korras

Sellise hoidiku meisterdamiseks on tarvis üht pildiraami ning pitsi või kangast. Raami suuruse valik sõltub sellest, kui palju ehteid on.

Kui kõrvarõngaid on rohkem, võib kogu raami sisemise osa kangaga katta. Nii on võimalik veelgi enam ehteid mahutada ühte kohta ning need leiab sealt kiiresti üles. Väga tihedakoelist kangast ei maksa kasutada, muidu on kõrvarõngaid keeruline sinna kinnitada.