Korterelamusse kolides tuleb arvestada, et majaseinte, välisuste, trepikodade, katuste, torude ja elektrisüsteemide korrashoiu eest hoolitsemine on kõikide elanike ühine vastutus. Keerulised on need juhtumid, kui kahju peaks minema ühistukindlustuse alt hüvitamisele, ent ühistul ei ole sõlmitud kindlustuslepingut.

Kes kannab siis kahjud, kui kortermaja koridor, trepikoda või välisseinad on saanud kannatada?