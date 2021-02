Lõpuks jõudis tööjärg meie maja fassaadini. Paljud jätavad fassaaditööd kõige viimaseks ja kolivad juba majja elama, enne kui välistööd on tehtud. Meie soovisime välistööd ära teha. Nimelt on fassaaditöö maja puhul üks kallimaid ja tahtsime selle kindlasti laenurahaga tehtud saada. Muidu võib juhtuda, et hiljem pole nii suurt summat enam kuskilt võtta.