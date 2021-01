Enne puutuha ja pakendite prügikonteinerisse viimist mõtle järele, kas saaksid neid aia hüvanguks kasutada.

Peaaegu iga asja sisse, kuhu saab panna mulda, saab istutada ka taimi. Seega mõelge juba varakult, milliseid ampleid ja istutuspotte te vajate ning pange selle tarbeks kõrvale anumaid, mis muidu oleks kasutu prügi.

Aias on alati kasutatud puutuhka. Üllatav on ka see, et aednik, kellel kanad tagahoovis ringi siblivad, saab neid puhta puutuhaga rõõmustada.