Nuuma silma ehitistega, mis valmisid kodudes koroonapiirangute ajal

Kevadeootuses on paslik üle vaadata koroona-aastal kerkinud ehitised ja ammutada sealt ideid. 2020. aastal korraldatud Maakodu konkurss tõendas, et eestlane ei istunud piirangute ajal käed rüpes, vaid ehitas. Konkursil osales üle saja kandidaadi ja valminud ehitised on täiesti eriilmelised.