Imelihtne heegelsall

Salli heegeldamist on alustatud kõige kitsamast otsast. Esmalt heegeldage kolm ahelsilmust – need jäävad põhjaks, mille peale hakkab sall moodustuma. Seejärel tehke järgmised viis ahelsilmust ning kinnitage need kõige esimesse silmusesse. Nüüd on moodustunud paunake. Pöörake töö ümber, tehke jälle viis ahelsilmust, mis kinnitage paunakese keskele. Järgmised viis ahelsilmust kinnitage pauna serva. Nüüd on juba tekkinud kaks paunakest ning aeg on töö ümber pöörata. Jätkake heegeldamist samamoodi, kuni sall saab sobivasse suurusesse.