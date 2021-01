Potisoojendaja hoiab toidu soojana

Algatuseks lõigake välja kaks ristkülikukujulist tükki. Igasse nurka kinnitage nöör või pael. Seejärel asetage need tükid üksteise peale risti ning õmmelge keskelt kokku, sellest moodustub soojendaja põhi.

Nüüd polegi muud, kui tõstke pott keskele, siduge paelad kinni ning soe toit ootab sööjaid just siis, kui neil kõht tühjaks on läinud.

Aga nii ümmarguse kui kandilise variandi puhul on oluline arvestada poti suurust, et see ikka kenasti sooja mahuks ning üleni kaetud oleks.