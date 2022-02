Ära vannu alla - jää ja lume tõrjumiseks on mitmeid võimalusi!

Väga hea nipp on regulaarne lumekoristus ning seejärel sissesõidu- ja kõnnitee puhastamine lumeharjaga. See aitab vähendada kinnitallatud lume hulka, mis on üks libeduse tekitajatest. Kui lumi aga ära sulab ja seejärel uuesti külmub, siis ei aita ei lumelabidas ega lumehari.

Eesti inimesed on aastakümneid libedust püüdnud tõrjuda liivaga, seda puistatakse nii kõnniteedele kui aiaradadele, lootuses paremini püsti püsida. Liival on omad miinused ja sellest märksa efektiivsem on kasutada kõnniteedel graniitkillustikku, mida saab soovi korral igal aastal taaskasutada.

Samas on olemas vahendid ka jääst vabanemiseks. Lume lükkamisel tasub aga õige töörista valikul pidada silmas teatud nõudeid.