Eesti inimesed on aastakümneid libedust püüdnud tõrjuda liivaga, seda puistatakse nii kõnniteedele kui aiaradadele, lootuses paremini püsti püsida. Liiv on aga kergesti lenduv, võib tuulega silma sattuda ja on ühtlasi väga tagasihoidliku kasuteguriga. Liivast märksa efektiivsem on kasutada kõnniteedel graniitkillustikku, mida saab soovi korral igal aastal taaskasutada – kevadel tuleb see kokku pühkida ja hoiule panna ning järgmise talve tulekul saab seda uuesti kasutada. Lisaks on taaskasutatav graniidipuiste keskkonnasõbralik.