JUHTKIRI | Ehitamislusti täis Eesti

Pärnumaale tahaks kohe minna ja seda võrratut Liblikamaja oma silmaga kaeda. Olen imetlenud ja pildistanud liblikaid koduaias, Viini ja Tenerife Liblikamajades. Vaimustav, et ka Eestis on see võimalik. Eriti praegu, kui reisida ei saa. Veel panin kõrva taha artikli nutirakendustest aiapidajatele. Kevadel uurin täpsemalt, vastavalt vajadusele. Lugesin ajakirja kaanest kaaneni läbi. Peab vist hakkama tellijaks, kui kõik numbrid nii huvitavad on!

Sain täna kätte oma ristsõnade lahendamise auhinna, olen selle raamatu üle siiralt õnnelik – see oli minu uue aasta parim kingitus! Tuhat tänu fortuunale, kes minu välja valis! Hakkan juba homsest rohkem pähkleid kasutama. Lemmiklood on seotud kodu ja aiandusega, samuti meisterdamise, käsitöö ja kokandusega.

Loen Maakodu ajakirja alati huviga. Seekord oli põgus pilguheit nii mõnessegi maakodusse. On tore teada, et on selliseid hakkajaid inimesi, kes on võtnud vaevaks vana maakodu uuendamise. Pikaaegse kauakestnud töö vili aga rõõmustab eelkõige vaevanägija enda hinge ja südant. Tore on, et seda tulemust saavad nautida paljud. Aga Liblikamaja jutt tuletas mulle meelde, et lapsepõlves tahtsin kord ka mina liblikaid kollektsioneerima hakata. Neid erinevaid liblikaid, nii värvi kui suuruse poolest, lendles üsna palju vanaisa verandal, pekseldes tiibadega vastu päikesepoolseid tillukesi klaase. Küll oleks tore vaadata neid imekauneid, mõnikord sarnaseid, teinekord täiesti erinevaid liblikaid ning neid kõrvutada! Nii saaks ma nende värvilisi tiibu lähemalt ja üksikasjalikumalt vaadelda. Nii ma toona mõtlesin. Aga siis sain teada, kui lühike on liblika eluiga. Mul hakkas neist kahju. Ah, las lendavad edasi kõigi silmarõõmuks!