Aasta puu kadakas aitab nii mikroobide kui kurja vaimu vastu

Kuigi tegu on aasta puuga, on meie kadakad ikka pigem põõsa mõõtu. Kadastik on mõneti siinse maaelu peegel. Umbes 40aastased tihedad kadastikud jutustavad heina- ja karjamaade sihipärase kasutamise katkemisest ja sööti jäänud põldudest.

Hea lõhnaga ja tugevat kadakapuitu on osatud hinnata juba ammustest aegadest. Kadakamarjade biokeemiline küllus avaldub eriliste maitse- ja raviomadustena, mida rahvatarkus on ammustest aegadest osanud hinnata nii köögis kui tõvevoodis.