Pelargoonid rõõmustavad õite ja lõhnaga

Pelargooniume liigitatakse mitmesse rühma. Nii on meil hästi tuntud viirpelargoonid, suureõielised ja lõhnavad pelargoonid ning ka luuderohulehised pelargoonid.

Viirpelargoonid on üpris vähenõudlikud, suviti õitsevad nad rikkalikult, eriti kui nende kasvukoht on päikeseline ja õhurikas.

Suureõielised pelargoonid on veidi kapriissemad. Lõhnavaid pelargoone kasvatatakse sarnaselt viirpelargoonidega.