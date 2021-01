Aed

Tee ise lindudele "rasvapallid"

Paks lumi on maas ja see teeb linnukestel loodusest toidu otsimise raskeks. Kes pole veel oma aia lindudele lisatoitu andnud, siis nüüd on selleks viimane aeg.

Marju Reitsak Targu Talita ja Maakodu toimetaja 4