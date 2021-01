Vene tippkokk Ilja Lazerson on oma valdkonnas hinnatud tegija. Tal on endanimeline kokakool ning Youtube kanal, kus ta postitab videosid toidu valmistamisest. Mõnda tema videot on vaadatud enam kui miljon korda.

Tema õpetused on lihtsad ja loogilised. Nagu ta ise ütleb, ei vaeva ta vaatajate pead detsiliitrite ega milligrammidega, vaid valib mõõtühikuteks näiteks klaasi ning õpetab hobikokkasid usaldama kõhutunnet ja meeli.