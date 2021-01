Yoko Alenderist on saanud kirglik talisupleja

“Mina olen külmas meres käinud ainult ühe korra, aga nii palju olen arenenud, et kui ma vanasti ei läinud vette enne, kui see oli 26 kraadi soe, siis nüüd võin tänu Salmistule ja Yokole ujuma minna ka 15kraadisesse merre. Selleks peab olema tervist, et üle olla füüsilistest kannatustest. Enamusele käib see üle jõu,” kinnitab Yoko abikaasa Priit Juurmann veendunult.