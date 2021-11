Oli 2004. aasta 2. aprill ja üritus kandis pealkirja “Hea uus heli”. Esimesel korral vaid märgati teineteist, teisel korral küsis Priit Yoko telefoninumbrit, kolmandal korral hakati juba arutama, kus koos elada… Priit nimelt teadis kohe, et nemad Yokoga on teineteisele määratud.

Nad abiellusid Urmas Alenderi sünniaastapäeval, 22. novembril 2006. Yokol oli esimesest abielust poeg ja see sobis Priidule. Kuigi nagu Priit ise on tunnistanud, oli ta pikka aega veendunud, et ei tahagi lapsi. Ent siis kohtas ta Yokot, oma unistuste naist, ja sündis pere. Pere pidavat tegelikult algama alles kolmandast lapsest, sest just siis võtab pere lapsevanemate ego üle.