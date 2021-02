TOATAIM | Vandad – aristokraatsed õhuakrobaadid

Õitsvad vandad näevad täiesti vastupandamatud välja, eks see sunnibki lillesõpra aianduspoes teda endale ihalema või juubilarile kingiks valima. Kuna vanda läheb õitsema alles n-ö kõrges eas ehk alates kuuendast kasvuaastast, maksab ta märksa rohkem kui mõni teine orhideeliik. Sellepärast ta tavaliselt päris emotsiooniostuna poest kaasa ei tule ja lausa igas poes teda ka ei müüda. Kuid aiakeskustes ja suuremates lillepoodides, kus osatakse taimede eest õigesti hoolitseda ja neile on loodud meelepärasemad tingimused, on neid uhkeid taimi pea kogu aeg müügil.

Kuidas hoolitseda vanda eest ja milliseid tingimusi see kaunitar vajab, saate lugeda artiklist.