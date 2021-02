• Talvises taevas sirav päike rõõmustab küll hinge, kuid osale taimedele võib liigere päikesevalgus hoopistükkis hukutavaks saada.

• Ehkki lumi on aias parim talvekaitse, pole miski hea enam hea, kui seda on liiga palju.

• Veebruar ehk küünlakuu on aasta kõige külmem kuu. Nüüd peaks ka kõik varem taimedele peale pandud külmakaitsed üle kontrollima.

• Talvel kipuvad metsloomadki aiataimi kahjustama.