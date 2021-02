Veebruar ehk küünlakuu on aasta kõige külmem kuu. Talvises taevas sirav päike rõõmustab küll hinge, kuid osale taimedele võib liigere päikesevalgus hoopistükkis hukutavaks saada. Ehkki lumi on aias parim talvekaitse, pole miski hea enam hea, kui seda on liiga palju.