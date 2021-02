Matkapoodides müüdavad priimused ja kööginõud on enamasti kallid, kuid see-eest ülikerged. Neid on lihtne kilomeetrite kaupa endaga kaasas kanda ja priimusel saab toitu valmistada ka kohtades, kus lõket teha ei tohi. Ent kes suuremat väljaminekut teha ei taha, peab õues süüa tehes läbi ajama veidi rustikaalsemalt. Märksõnad on siis lahtine tuli ja rauast keedunõud.