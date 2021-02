MINU ÄRI | Hingega Peipsi ääres, kirega kala kallal

Peipsi toidu eestvedaja Tauno Laasik sattus Peipsi kanti 2006. aastal täiesti juhuslikult. Kolga kandis sündinud, Otepääl üles kasvanud ja hiljem Tartus elanud Tauno juhtus kodu otsides Varn­­ja lähistel vana talumaja hoovi. Kui jalg autost välja astudes maad puudutas, olevat ta kohe tundnud: siia ma jään.

Peipsit peab ta nii ägedaks kohaks, et neid emotsioone, mida see kant ja seal pakutav toit tekitab, olevat sõnadega raske edasi anda. Seal elavad läbisegi erinevad kultuurid, traditsioonid ja usundid, mis annavad elule palju värvi juurde. Iga kiht on erinev nagu Peipsi sibulal.

Rikkalik loodus pakub rohkesti ande ja Tauno teab täpselt, kus miski kasvab. Tema enda kodune varasalv on igasugust kraami täis. “Ilma kodust lahkumata jaguks aastakeseks,” kinnitab ta.

Tauno annab ka kaks põnevat kalaroa retsepti: stroganina ja jääga praetud kala.