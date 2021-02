Jaapani aia talvised vormid

Kui hakati mõtlema Kadrioru parki Jaapani aia rajamisele, osutus selle jaoks sobivaks paarihektariline ala pargi kirdeservas, kus olid juba olemas tiik ja põlispuud ning nende kõrval sõnajalgadega pikitud sammaldunud kivikülv, mis aitas aeda ümbritsevasse loodusesse sulandada. Tulevase Jaapani aia asukoha projekteeris Lootusprojekt OÜ maastikuarhitekt Kersti Lootuse juhtimisel, samuti korrastati ja rekonstrueeriti nende juhatusel Kirdetiik. Muudeti ka tiigi kaldajoont, et tekiks väljaulatuvaid neemi ja poolsaari. Samuti ehitati pumpla, mis tagab veeringluse. Vesi, kosed, kivid, sillad, teerajad, taimed – need kõik on Jaapani aia olulised elemendid. Kõik Kadrioru Jaapani aia kivid on kohalikud, enamik neist tuli välja Kirdetiigi puhastamise ja kaldajoone muutmise kaevetööde käigus.