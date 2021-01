Kesktalvine söögitagavarade ülevaatus on asjakohane ka tänapäeval, eriti kui sügisel on keldrid, sahvrid ja sügavkülmikud oma aiasaadusi ja hoidiseid täis pandud. Läbi tasuks uurida ka kuivaineriiulid ja ravimtaimevarud. Miinuskraadidega ilmad on varude ülevaatuseks just parim aeg.